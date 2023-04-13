Губернатор предложил способы борьбы с пивными магазинами в Калининградской области

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Во время прямого эфира с губернатором, которая состоялась в четверг, 13 апреля, много вопросов касались засилья алкомаркетов в Калининграде. Отвечая на них, глава региона сказал, что у правительства области есть приложения к федеральным властям, которые помогут бороться с «пивняками» и «наливайками».

- У нас есть целый ряд предложений, которые необходимо принять, в том числе, и на федеральном уровне, которые сократят количество алкомаркетов, - сказал Антон Алиханов.

Главным аспектом проблемы губернатор назвал так называемые «пивняки».

- Торговля пивом очень часто находится на упрощенной система налогообложения, в отличие от торговли более тяжелым алкоголем. За счет этого они не платят НДС, у них сильно дешевле получается стоимость, даже по сравнению с супермаркетами. Они «садятся» на трафик сетевых магазинов, этим пользуются, - сказал губернатор и предложил уравнять в налоговых условиях так называемый тяжелый и легкий алкоголь, распространить систему маркировки на пиво.

Сделал акцент губернатор и на «наливайках», которые регистрируются как «якобы общепит».

- Они открывают бутылку при продаже, говорят: «У нас здесь бар, пейте пожалуйста». Это происходит много где, и они после 9 вечера могут таким образом нарушать, на наш взгляд, законодательство. Мы будем предлагать на федеральном уровне вернуть требования о минимальном наборе того, что должно быть в баре, кафе, ресторане, чтобы он считался таковым, - сказал губернатор.