Алиханов: У застройщиков не всегда хорошо со вкусом

Губернатор Антон Алиханов согласился с калининградцами, которые считают некрасивыми новостройки, которые появляются в городе. О том, что у застройщиков проблемы со вкусом, он сказал во время прямого эфира 13 апреля.

- Не всегда мы можем так однозначно влиять на то, что строят у нас, в плане именно визуальной компоненты. Здесь может быть, иногда рынок диктует. Но то, что у наших застройщиков не всегда хорошо все со вкусом, с этим сложно спорить. Но это, наверное, вопрос к самим застройщикам, к их пониманию прекрасного, - сказал Антон Алиханов.

В этом случае глава регион предложил «рублем голосовать, а точнее не голосовать», если не нравится внешний облик дома. То есть просто не покупать такую недвижимость.