В Черняховске будут судить девушку, которая покусала сотрудника ГИБДД

Черняховский городской суд рассмотрит дело о девушке, которая укусила сотрудника ГИБДД.

Ночью 5 марта она вместе с братом (он был пассажиром) ехала по ул. Железнодорожной в Черняховске, неуверенно, наезжая на ямы. Это и заметили сотрудники ГИБДД.

Когда машину остановили, от водителя шел запах алкоголя, ей предложили освидетельствование.

Как сообщает пресс-служба областного суда, после результата – 0,775 мг/л – девушка вырвала чек с результатами обследования из рук сотрудника и съела его.

Позже присоединился брат – он выражался нецензурно, пинал служебное авто до тех пор, пока на него не надели наручники.

Тогда девушка, желая помочь брату, схватила рукой одного сотрудника ГИБДД за шею, а второго умудрилась укусить за палец.

Теперь агрессивную девушку будут судить.