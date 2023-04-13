В Калининградской области военные устроили контрольную проверку комплексов «Искандер-М»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Расчеты комплексов «Искандер-М» в Калининградской области выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки.

Как отметили в пресс-службе Балтфлота, мероприятие провели на одном из полигонов в восточной части региона.

Сообщается, что учебные электронные пуски ракет были проведены «по целям, имитирующим важные объекты условного противника, расположенные на значительных расстояниях».

Помимо электронных пусков военные отработали оперативную смену района боевого применения ракетных комплексов.