Не стало педагога БФУ имени Канта и актера Владимира Васенькина

Более 37 лет Владимир Викторович посвятил работе в БФУ. Фото: БФУ им. И. Канта

В среду, 12 апреля, ушел из жизни педагог БФУ имени Канта кандидат филологических наук Владимир Васенькин.

Как сообщает пресс-служба университета, более 37 лет Владимир Викторович посвятил работе в БФУ: после окончания КГУ остался работать ассистентом, потом стал доцентом кафедры методики начального обучения факультета педагогики.

С 2001-го по 2006 год Владимир Викторович работал замдекана факультета педагогики и психологии по учебной работе, до 2016 года заведовал отделением повышения квалификации научно-педагогических и педагогических работников.

В университете отметили, что незаурядная личность и творческая натура Владимира Викторовича многим известна по его актерским работам в Народном Литературном театре имени Михайлова.