Строительство поликлиники в Гурьевске начнут не раньше 2026 года

Вопрос о строительстве поликлиники в Гурьевске прозвучал на прошедшей в четверг, 13 апреля, прямой линии с губернатором.

По словам Антона Алиханова, такие планы есть, строительство поликлиники начнется после 2025 года.

В минздраве отметили, что сейчас идет работа по запланированным масштабным амбулаторным объектам в Калининграде, медцентру в Советске и больнице с поликлиникой в Багратионовске.

Отдельно губернатор рассказал о предстоящей реконструкции поликлиники горбольницы № 2 на ул. Марины Расковой.

- Мы уже вышли с поправками в бюджет этого года на Заксобрание. Заседание – сегодня, надеюсь, поправки поддержат. Закончим реконструкцию в следующем году. Постараемся воспроизвести старые архитектурные формы, хотя, по сути, это будет новое строительство, – сказал глава региона.