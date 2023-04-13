На улице Невского мужчина с топором напал на 15-летнюю школьницу

Инцидент случился в Калининграде в подъезде одного из домов на улице Невского. Там мужчина с топором угрожал ребенку.

Сообщение об этом поступило в полицию, сотрудники прибыли на место оперативно.

«По прибытии стражи порядка обнаружили в одной из квартир молодого человека, который удерживал 56-летнего подозреваемого», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Выяснилось, что сильно пьяный мужчина сначала угрожал топором незнакомой 15-летней школьнице, а затем, уже с ножом в руках, бросился к сыну своей сожительницы. Обезоружить агрессора смог сосед.