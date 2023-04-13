Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 86 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 42 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 3,
Балтийский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 2,
Полесский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 3,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 2,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 7,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 1.