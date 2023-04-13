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НовостиОбщество13 апреля 2023 16:15

В Нестерове суд конфисковал машину у любителя пьяной езды

Мужчину задержали после ДТП
Виктор Сергеев

Житель Нестеровского района лишился машины за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В сентябре 2022 года пьяный водитель «Фольксвагена» решил прокатиться до Краснознаменска, однако не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В ходе проверки был установлен факт повторного пьяного вождения – ранее мужчину уже лишили водительских прав.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 360 часов, лишил водительских прав на 2 года и конфисковал машину.