Калининградская область вошла в топ-5 регионов по экспорту аграрной продукции

Калининградская область вошла в топ-5 по экспорту продукции АПК по версии Федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ.

Как отмечается в исследовании, в пятерке лидеров Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область.

Отмечается, что наш регион экспортировал в 2022 году аграрной продукции на 2,1 млрд долларов, что составляет 5% от общероссийского экспорта продукции АПК.

Сообщается, что по итогам 2022 продукция масложировой отрасли (ключевое экспортное направление региона в сфере АПК) обеспечила более 60% экспорта продукции АПК в регионе. Выросли поставки семян рапса (в 2,3 раза по сравнению с 2021 годом) в Беларусь.