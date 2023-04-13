Калининградская область экспортировала в 2022 году аграрной продукции на 2,1 млрд долларов

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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
По итогам 2022 года Калининградская область вошла в топ-5 регионов РФ по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Лидеров внешней торговли в отрасли назвал Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
«Пятерка лидеров осталась неизменной – это Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область», – говорится в исследовании.
В прошлом году регион страны экспортировал аграрной продукции на 2,1 млрд долл., что составляет 5% от общероссийского экспорта продукции АПК.
По данным регионального минсельхоза, в 2022 году калининградские экспортеры продукции АПК начали осваивать новые рынки сбыта продукции. Поставки стали осуществляться в Индию, Саудовскую Аравию, специальный административный район Китайской Народной Республики Гонконг.