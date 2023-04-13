Калининградская область экспортировала в 2022 году аграрной продукции на 2,1 млрд долларов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

По итогам 2022 года Калининградская область вошла в топ-5 регионов РФ по экспорту продукции агропромышленного комплекса. Лидеров внешней торговли в отрасли назвал Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.

«Пятерка лидеров осталась неизменной – это Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область», – говорится в исследовании.

В прошлом году регион страны экспортировал аграрной продукции на 2,1 млрд долл., что составляет 5% от общероссийского экспорта продукции АПК.

По данным регионального минсельхоза, в 2022 году калининградские экспортеры продукции АПК начали осваивать новые рынки сбыта продукции. Поставки стали осуществляться в Индию, Саудовскую Аравию, специальный административный район Китайской Народной Республики Гонконг.