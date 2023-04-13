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НовостиОбщество13 апреля 2023 15:35

В мэрии Калининграда рассказали о возможности школьникам поработать на летних каникулах

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В администрации Калининграда рассказали о проекте по трудоустройству несовершеннолетних.

Так, в этом году созданы временные рабочие места для ребят 14-18 лет.

20 подростков в апреле уже начали работать – они занимаются благоустройством и уборкой, организуют мероприятия и т. д.

Как рассказали в пресс-службе администрации Калининграда, зарплата ребят составляет 6250 рублей в месяц.

В летний период подросткам предлагается поработать вожатыми в лагере дневного пребывания в молодежных клубах.

По вопросам временного трудоустройства несовершеннолетней молодежи можно обращаться в молодежный центр по телефонам: 8-981-456-01-17, 66-30-51.