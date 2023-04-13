Калининград возглавил рейтинг городов с самой недорогой арендой жилья на майские праздники среди популярных направлений. Об этом отмечается в исследовании сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Самыми популярными городами у россиян на эти майские каникулы стали Санкт-Петербург, Казань и Москва. Также в топ-10 вошли Калининград, Нижний Новгород, Минск, Кисловодск, Волгоград, Сочи и Ярославль.

Дешевле всего из перечисленных городов аренда стоит в Калининграде – в среднем 3370 рублей за сутки. Далее идет Кисловодск со средней ставкой 3580 рублей и Волгоград – 3880 рублей.

Самая дорогая аренда из популярных направлений оказалась в Минске, где средняя арендная ставка составляет 4949 рублей за сутки. Вторую строчку занимает Нижний Новгород (4610 рублей за сутки), далее идёт Казань (4470 рублей).

В Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды на каникулах составляет 4450 рублей, Москве – 4360 рублей, Сочи – 4130 рублей, Ярославле – 3970 рублей.