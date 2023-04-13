В Калининграде завершились съемки сериала «ГДР»

Калининградский блок съемок сериала «ГДР» о Германии 1989 года завершился. Накануне киношники отработали последнюю смену.

Об этом сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» во «ВКонтакте».

«Было очень много крутых моментов со взрывами, стрельбой, драками. Были сложные смены, но благодаря всем, кто принимал участие, мы справились!» - говорится в сообщении.

Организаторы съемок шпионского детектива активно набирали актеров массовки из числа жителей региона. Съемки проходили, в частности, в Калининграде и Гусеве. В Калининграде на несколько дней перекрывали Медовый мост и проход на остров Канта.

Отметим, съемки сериала осенью 2022 года проходили в Выборге. Там, как и в Калининградской области, художники создавали на улицах обстановку Германии.