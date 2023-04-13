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НовостиОбщество13 апреля 2023 15:52

В библиотеке им. Леонова открылась бесплатная выставка ко Дню космонавтики

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в библиотеке имени Алексея Леонова (пр-т Мира, 62) открылась выставка (6+) почтовых карточек и конвертов, посвященная Дню космонавтики.

Как рассказали организаторы, посетители увидят открытки и конверты советских лет (1960-80-х гг.), созданные известными художниками А. Савиным, В. Аладьевым, Р. Стрельниковым, Н. Кругловым, В. Мартыновым, Ю. Левиновским. Все они посвящены этапам освоения космоса, ученым, космонавтам.

Выставка работает до 29 апреля. Вход свободный.