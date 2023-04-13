В Калининграде на один день перекроют движение по Кленовой аллее для проведения забега

В Калининграде в воскресенье, 23 апреля, для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении чемпионата Северо-Запада по дуатлону закроют для движения транспорта Кленовую аллею.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение на всем протяжении аллеи перекроют с 9.00 до 15.00.

Напомним, также в воскресенье, 23 апреля, проведут первый этап чемпионата Калининградской области по автомобильному спорту (ралли-спринт).

Организаторы закроют для движения транспорта дороги, примыкающие к Кленовой аллее.

«23 апреля с 8.00 до 19.00 закроют движение транспортных средств по участкам ул. Энтузиастов и ул. Технологической, примыкающих к ул. Кленовая аллея», - говорится в сообщении горадминистрации.