Бойцы из Калининграда завоевали серебро и бронзу чемпионата России по панкратиону

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по смешанному контактному единоборству. Призеров определили более трехсот бойцов из 50 субъектов Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, воспитанники региональной федерации современного панкратиона сумели занять два призовых места. Три из четырёх поединков в весовой категории «до 57 килограммов» выиграл Владислав Зимцов, уступивший только в финале. Вице-чемпион мира 2021 года Роман Карасёв уступил в первом поединке весовой категории «до 92 килограммов», но затем выиграл две встречи и занял третье место.

Напомним, что в прошлом году Калининградская область впервые принимала Кубок России по современному панкратиону. Турнир провели в Немане при участии более 70 делегатов 11 регионов страны.