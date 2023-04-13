Жителям Гусева предложили выращивать картофель на общественных огородах

. Фото: Администрация Гусевского городского округа

В этом году жители Гусевского района смогут выращивать картофель для собственных нужд на общественных огородах. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«Для этого специально выделены земельные участки площадью 21,5 гектара. Так, в поселке Маяковском - 2 га, в поселке Фурманово - 5 га. В поселках Калининское и Первомайское выделено - 2,5 га. В поселках Майское - 4,5 га, Междуречье - 6,5 га и Кубановка - 1 га», - сообщили в администрации

Желающим необходимо обратиться в отдел сельского хозяйства администрации по телефону: 8 (40143)3-60-76. Там подскажут телефоны фермеров, которые смогут оказать услугу по посадке картофеля, слепой прополке, окучиванию и сбору урожая.