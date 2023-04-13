В Калининграде арестовали подозреваемого в грабеже

В Калининграде сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний местный житель стал жертвой грабежа после распития спиртного в незнакомой компании. На мужчину напал один из собутыльников: ударил кулаком в лицо и несколько раз пнул. После этого нападавший забрал у горожанина мобильный телефон и 2600 рублей и поспешил скрыться.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний калининградец. Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Как оказалось, похищенные деньги он потратил на выпивку, а телефон продал знакомому. Похищенный телефон в настоящее время уже изъят.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.