Калининградца будут судить за ДТП с пострадавшим подростком

В Правдинском районе будут судить местного жителя за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

1 августа 2022 года пьяный водитель в районе поселка Тихое не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В результате аварии тяжелые травмы получил 16-летний пассажир легковушки.

На мужчину завели уголовного дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами».

Судебное заседание назначено на 23 апреля.