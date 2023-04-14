Синоптики рассказали, чем расстроит погода на выходных в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на предстоящие выходные в Калининграде. Все идет к тому, что картина за окном несколько изменится.

Температура в ближайшие дни будет ниже, чем в рабочую неделю. По данным Гидрометцентра России, в субботу термометры покажут +14 градусов. Будет облачно, но без осадков. Также ожидается небольшое – до 12 м/с – усиление ветра.

В Пасхальное воскресенье похолодает сильнее – до +11..+12 градусов. Вероятность осадков синоптики оценивают в 63%: небольшие дожди возможны в течение всего дня.