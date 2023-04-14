На каких улицах в Калининграде отключат электричество и воду 14 апреля

В Калининграде в пятницу, 14 апреля, запланирован ряд отключений. Так, для модернизации оборудования трансформаторных подстанций до 18.00 отключены от электричества дома по адресам:

ул. Ген. Павлова 14-22,30а,

ул. Октябрьская 39-41а,63а;

Московский пр-кт 60-68

ул. Тенистая аллея (форт №6)

ул. Отдельная 4-16,1-13

ул. 3-я Большая Окружная 2-16

СО «Дружба»;

ул. Д. Донского 7-11;

ул. Комсомольская 61,89-95,107-111,84-112

ул. Марш. Борзова 12-26

ул. Молочинского 10.

До 13.00 отключены от электричества потребители по ул. А. Невского 90 (БСМП),76в,78в;

До 18.00:

ул. Маяковского 8-18,

ул. Лейт. Яналова 33-35а.

Также сегодня, в связи с работами на электросетях, до 18.00 отключен светофор на перекрестке Московского проспекта – 9 Апреля.

По данным городской администрации, для установки водомерных узлов до 15.00 перекроют холодную воду в домах по:

ул. Красная 11-13,

ул. Чкалова 24-26,

ул. Ростовская, 1.