На каких улицах в Калининграде отключат электричество и воду 14 апреля

В Калининграде в пятницу, 14 апреля, запланирован ряд отключений. Так, для модернизации оборудования трансформаторных подстанций до 18.00 отключены от электричества дома по адресам:
ул. Ген. Павлова 14-22,30а,
ул. Октябрьская 39-41а,63а;
Московский пр-кт 60-68
ул. Тенистая аллея (форт №6)
ул. Отдельная 4-16,1-13
ул. 3-я Большая Окружная 2-16
СО «Дружба»;
ул. Д. Донского 7-11;
ул. Комсомольская 61,89-95,107-111,84-112
ул. Марш. Борзова 12-26
ул. Молочинского 10.
До 13.00 отключены от электричества потребители по ул. А. Невского 90 (БСМП),76в,78в;
До 18.00:
ул. Маяковского 8-18,
ул. Лейт. Яналова 33-35а.
Также сегодня, в связи с работами на электросетях, до 18.00 отключен светофор на перекрестке Московского проспекта – 9 Апреля.
По данным городской администрации, для установки водомерных узлов до 15.00 перекроют холодную воду в домах по:
ул. Красная 11-13,
ул. Чкалова 24-26,
ул. Ростовская, 1.