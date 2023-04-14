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НовостиСпорт14 апреля 2023 8:58

На Куршской косе в субботу проведут веломарафон

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» в субботу, 15 апреля, пройдет трасса веломарафона, организованного клубом «Вестланд Рандоннер».

Как рассказали в нацпарке, протяженность маршрута Калининград - Морское - Калининград составляет 200 км.

Ожидается, что в заезде примут участие более 100 человек.

Запланированное время проезда по территории Куршской косы – с 8.00 до 15.00.

Водителей автомобилей в грядущую субботу просят быть внимательными, особенно на узкой дороге нацпарка.