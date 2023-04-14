В мэрии Калининграда рассказали, где появятся новые контейнерные площадки

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Фото: мэрия Калининграда
В этом году в Калининграде на нескольких улицах обустроят контейнерные площадки. Как сообщили в комитете городского развития и цифровизации, было разработано 12 планов-схем.
«В ближайшее время на основании конкурсных процедур определят подрядчика и приступят к работам», - отметили в мэрии.
Список адресов, где преобразятся места для мусора:
1. б-р Л. Шевцовой, 92;
2. ул. Нансена, 74-78;
3. п. М. Борисово, 10;
4. п. М. Борисово, 11;
5. ул. Киевская, 74;
6. ул. Тихорецкая, 16;
7. ул. Куйбышева, 51;
8. ул. Рокоссовского, 7;
9. пер. Зоологический, 11;
10. пр-кт Победы, 208;
11. пр-кт Победы, 271;
12. пер. Толстого, 3-1.