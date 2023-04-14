В мэрии Калининграда рассказали, где появятся новые контейнерные площадки

. Фото: мэрия Калининграда

В этом году в Калининграде на нескольких улицах обустроят контейнерные площадки. Как сообщили в комитете городского развития и цифровизации, было разработано 12 планов-схем.

«В ближайшее время на основании конкурсных процедур определят подрядчика и приступят к работам», - отметили в мэрии.

Список адресов, где преобразятся места для мусора:

1. б-р Л. Шевцовой, 92;

2. ул. Нансена, 74-78;

3. п. М. Борисово, 10;

4. п. М. Борисово, 11;

5. ул. Киевская, 74;

6. ул. Тихорецкая, 16;

7. ул. Куйбышева, 51;

8. ул. Рокоссовского, 7;

9. пер. Зоологический, 11;

10. пр-кт Победы, 208;

11. пр-кт Победы, 271;

12. пер. Толстого, 3-1.