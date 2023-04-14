Калининградца будут судить за попытку задушить подругу подушкой

В отношении 36-летнего калининградца возбуждено уголовное по статье о покушении на убийство.

Трагедия едва не случилась в ночь на 23 февраля, когда пьяный мужчина во время ссоры кинулся на 53-летнюю сожительницу: в приступе ревности он попытался задушить ее сначала руками, затем подушкой, а после еще и замахнулся на нее ножом. Дама отчаянно сопротивлялась, а потом обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против жизни и здоровья.

Злоумышленник заключен под стражу.