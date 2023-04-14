Власти Калининграда закупят 45 деревьев и 659 кустарников для озеленения города

Власти Калининграда планируют закупить 45 деревьев и 659 кустов для озеленения улиц города.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на улице Пугачева будут высажены 26 лип – деревья займут места в приствольных квадратах. Шесть лип посадят на ул. Киевской.

Где еще будут сажать растения в Калининграде:

- на ул. Старорусской появятся 6 остролистных кленов в приствольных квадратах;

- в сквере около «Матери-России» посадят 4 березы бумажной и 3 рябины;

- на ул. Маршала Жукова (участок от Панина до разворотного кольца) посадят 232 куста японской спиреи;

- на ул. Артиллерийской высадят 420 кизильников.

«Зеленые насаждения будем принимать в городскую казну только после того, как они приживутся», - отметили в мэрии города.