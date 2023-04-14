4 из 10 калининградцев признались, что сталкивались с абьюзом на работе. Таковы результаты свежего исследования сервиса SuperJob. Опрос проводили в период с 23 января по 12 апреля.

С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных. Причем чаще остальных говорили об абьюзивных отношениях в рабочем коллективе респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (47%).

При этом чаще всего под абьюзом работающие подразумевают несоблюдение Трудового кодекса: добровольно-принудительную сверхурочную работу, задержку зарплаты и выполнение поручений, не относящихся к рабочей деятельности. С такими жалобами выступили 35% участников опроса.

24% горожан сталкивались со злоупотреблением руководства властью, 18% - с унижениями и 15% - с эмоциональным давлением.