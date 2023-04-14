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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 11:10

Калининградка украла со счета своего парня больше 400 тыс. рублей и улетела из региона

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жительница Балтийска на протяжении месяца обкрадывала и обманывала своего парня. Девушка знала пароль от банковского мобильного приложения возлюбленного. Она в течение нескольких недель переводила деньги частями на свой счет, после чего… покинула регион на самолете.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, так девушка получила более 400 тысяч рублей.

Полицейские отправились в служебную командировку и задержали злоумышленницу в одном из регионов РФ.

За кражу девушка может лишиться свободы на срок до 6 лет.