Калининградка украла со счета своего парня больше 400 тыс. рублей и улетела из региона

Жительница Балтийска на протяжении месяца обкрадывала и обманывала своего парня. Девушка знала пароль от банковского мобильного приложения возлюбленного. Она в течение нескольких недель переводила деньги частями на свой счет, после чего… покинула регион на самолете.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, так девушка получила более 400 тысяч рублей.

Полицейские отправились в служебную командировку и задержали злоумышленницу в одном из регионов РФ.

За кражу девушка может лишиться свободы на срок до 6 лет.