Житель Калининграда решил проучить приятеля и угнал у него машину

Житель Калининграда угнал у товарища машину, чтобы проучить его. Мужчины вместе выпивали и поссорились. Один из них не придумал ничего лучше, как забрать у товарища сумку с телефоном, картами и ключами от авто Volkswagen Jetta. Автомобиль злоумышленник угнал.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, через какое-то время мужчина испугался содеянного и бросил машину, а сумку с содержимым принес матери потерпевшего.

Машина была обнаружена оперативниками возле фитнес-клуба на улице О. Кошевого.

Таким образом, калининградец стал фигурантом уголовного дела об угоне, теперь ему грозит наказание.