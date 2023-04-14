В Светлогорске у водонапорной башни спилят иву, на ее место посадят тюльпановое дерево

. Фото: Светлогорский городской округ

В Светлогорске в ближайшее время планируют спилить два старых дерева.

Аварийной признана ива у довоенной водонапорной башни. В администрации Светлогорска сообщили, что один из штормов повредил дерево, обломав большую ветку.

«По мнению экспертов, в дальнейшем ива может причинить вред жителям и их имуществу. Однако на ее место мы планируем высадить еще одно тюльпановое дерево», - рассказали в местной администрации.

Еще одно дерево, которое приговорили к сносу, – дуб на площади Раушен.

«В скором времени на его месте появится такой же дуб - могучий 25-летний исполин», - сообщили власти.