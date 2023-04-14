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НовостиАвто14 апреля 2023 11:58

«Автотор» запустил в Калининграде производство китайских автомобилей SWM

Стартовал выпуск одновременно трех моделей
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: предоставлено компанией АВТОТОР.

В пятницу, 14 апреля, «Автотор» запустил в Калининграде производство автомобилей еще одного китайского бренда. На конвейер встали сразу три модели SWM - среднеразмерный кроссовер G01, городской кроссовер G01F и полноразмерный кроссовер G05 Pro.

Бренд SWM был основан в Милане (Италия) в 1971 году и сейчас входит в состав китайской Shineray Group.

- При условии достижения показателей экономической эффективности проекта стороны планируют расширение сотрудничества, включая разработку плана по увеличению производственных мощностей для выпуска автомобилей SWM и обеспечение соответствующих инвестиций, - отмечают в пресс-службе «Автотора».

Розничные цены на выпускаемые в Калининграде кроссоверы SWM пока не объявлены.