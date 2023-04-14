Калининградские подводные пловцы завоевали три комплекта наград всероссийских соревнований

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Сборная Калининградской области завоевала три комплекта наград всероссийских соревнований по подводному спорту, которые прошли в Подмосковье. Больше 300 спортсменов плавали в ластах и с использованием дыхательного оборудования.

Калининградская сборная, представленная воспитанниками спортшкол Зеленоградска, Светлогорска и студенческого клуба БФУ, завоевала медали трех достоинств.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наши ребята отличились как в индивидуальном зачете, так и в эстафетах.

В частности, чемпионом среди мужчин в плавании на 50 метров в классических ластах стал Марк Воронов.

Теперь сборная региона по подводному спорту готовится к летним соревнованиям всероссийского и международного класса, запланированным через два месяца в Санкт-Петербурге.