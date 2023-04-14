Калининградец получил 5,6 года колонии за то, что стрелял по соседям из пневматической винтовки

39-летний калининградец, который открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки, получил 5,6 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, как сообщает пресс-служба областного суда, он заплатил потерпевшим 600 тысяч рублей.

Инцидент случился еще в июле 2022 года в садовом товариществе, во дворе дома по ул. Кабахидзе в Калининграде. Там отдыхала компания друзей, которая слушала музыку. Это и не понравилось соседу, он стал ругаться, делать замечания, а потом взял спортивную пневматическую винтовку и, просунув ее через отверстие в заборе, начал палить.

Мужчина ранил девушку в грудь, а потом не менее 6 раз выстрелил в ее знакомого.

На суде мужчина уверял, что стрелял не целясь, защищаясь от агрессивных действий соседей.

Те, по его словам, не только громко слушали музыку в ночное время, но и кидали камни на его участок, а также пытались проникнуть к нему на участок.