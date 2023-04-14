Музей Мирового океана впервые показал залы бастиона «Литва»

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Фото: Музей Мирового океана.
Музей Мирового океана продолжает осваивать новый объект, который передали в его собственность – старинный бастион «Литва» на берегу Преголи в Калининграде.
Как рассказали в пресс-службе учреждения, осмотр бастиона уже включен в экскурсию «Над Новою Преголей, где Петр ступал!».
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Фото: Музей Мирового океана.
Туристы смогут не только прокатиться по Преголе на катере, но и побывать в залах бастиона «Литва».
На регулярной основе экскурсионный маршрут начнет работать только с 29 апреля.