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НовостиОбщество14 апреля 2023 14:02

В заливы Калининградской области выпустят 500 кг личинок угря

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В регион завезли очередную партию личинки европейского речного угря для зарыбления Куршского и Калининградского заливов. Как рассказали в областном Агентстве по рыболовству, речь идет об уже второй партии стекловидных личинок угря общей массой 500 кг.

Живой груз был доставлен в апреле рыбоводным предприятием «Гудфиш».

Личинки будут подращиваться на предприятии в системе установок замкнутого водоснабжения и в сентябре будут выпущены в заливы.

В агентстве отметили, что всего в этом году планируется выпустить порядка 1 миллиона личинок угря. В последующие годы запланирован ежегодный выпуск от 1,5 до 2,5 миллиона молоди угря.