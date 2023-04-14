В заливы Калининградской области выпустят 500 кг личинок угря

. Фото: Правительство Калининградской области

В регион завезли очередную партию личинки европейского речного угря для зарыбления Куршского и Калининградского заливов. Как рассказали в областном Агентстве по рыболовству, речь идет об уже второй партии стекловидных личинок угря общей массой 500 кг.

Живой груз был доставлен в апреле рыбоводным предприятием «Гудфиш».

Личинки будут подращиваться на предприятии в системе установок замкнутого водоснабжения и в сентябре будут выпущены в заливы.

В агентстве отметили, что всего в этом году планируется выпустить порядка 1 миллиона личинок угря. В последующие годы запланирован ежегодный выпуск от 1,5 до 2,5 миллиона молоди угря.