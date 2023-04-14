В Калининградской области стартовала оздоровительная программа для родителей и детей

. Фото: Правительство Калининградской области

«Мать и дитя» – оздоровительная программа для родителей с детьми – стартовала в Калининградской области.

Как рассказали в региональном министерстве соцполитики, в Светлогорском и Пионерском округах уже отдыхают 48 человек, живут в санаториях «Отрадное» и «Пионерск».

Курс оздоровления доступен для одного из родителей с ребенком от 4 до 18 лет. Продолжительность путевки – 14 дней. Обратиться за ней может семья, которая постоянно проживает в Калининградской области и имеет среднедушевой доход ниже одного регионального прожиточного минимума.

Отмечается, что в этом году по программе смогут отдохнуть не менее 790 человек.

Подробно о действующих программах и правилах – здесь.