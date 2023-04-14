В Калининградской области отремонтируют 100 км ж/д путей

На Калининградской железной дороге начались ремонтно-путевые работы, запланировано отремонтировать 100 км.

Как сообщает пресс-служба КЖД, уже начат капремонт 20,4 км пути на участке Нестеров – Краснолесье и на самой станции Краснолесье.

Отмечается, что в этом году в планах завершить поэтапную работу, которая длилась три года.

Это позволит повысить скорость движения грузовых поездов на этом участке с 25 до 80 км/ч.

В КЖД отметили, что ремонтные работы не повлияют на графики движения пассажирских поездов.