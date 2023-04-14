В Балтийске наркоман пытался угнать автомобили с помощью ключа от квартиры

В Балтийске 25-летний парень через незакрытую дверь залез в «Мерседес», припаркованный на ул. Невского, пытаясь угнать авто. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что ранее этот же парень проник в рядом стоящий автомобиль «КИА», но завести его также не смог.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый 25-летний местный житель, находясь в состоянии наркотического опьянения, пытался завести автомобили при помощи… ключа от собственной квартиры.

Возбуждено уголовное дело, мужчина объясняется.