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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 15:10

В Балтийске наркоман пытался угнать автомобили с помощью ключа от квартиры

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Балтийске 25-летний парень через незакрытую дверь залез в «Мерседес», припаркованный на ул. Невского, пытаясь угнать авто. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что ранее этот же парень проник в рядом стоящий автомобиль «КИА», но завести его также не смог.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый 25-летний местный житель, находясь в состоянии наркотического опьянения, пытался завести автомобили при помощи… ключа от собственной квартиры.

Возбуждено уголовное дело, мужчина объясняется.