На берегах Верхнего озера замостили протоптанные народные тропы

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде у Верхнего озера решили облагородить и замостить народные тропинки, проложенные горожанами по газонам.

Как рассказали в мэрии, всего на территории Верхнего пруда в рамках контракта замощено 1200 кв.м.

В данный момент подрядчик восстанавливает газоны, которые в ходе работ повредила техника, также устраняет недочеты.

«Замостили не все «народные тропы», а только самые популярные. Некоторые места засеют травой. Надеемся, что люди будут бережно относиться к газонам и не станут ходить по ним, а также не будут позволять раскапывать зеленые лужайки своим питомцам», - сказали в администрации города.