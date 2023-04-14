Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 15:22

На берегах Верхнего озера замостили протоптанные народные тропы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде у Верхнего озера решили облагородить и замостить народные тропинки, проложенные горожанами по газонам.

Как рассказали в мэрии, всего на территории Верхнего пруда в рамках контракта замощено 1200 кв.м.

В данный момент подрядчик восстанавливает газоны, которые в ходе работ повредила техника, также устраняет недочеты.

«Замостили не все «народные тропы», а только самые популярные. Некоторые места засеют травой. Надеемся, что люди будут бережно относиться к газонам и не станут ходить по ним, а также не будут позволять раскапывать зеленые лужайки своим питомцам», - сказали в администрации города.