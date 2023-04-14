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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 15:29

Калининградский зоопарк закроется на все выходные из-за обнаруженного в городе гриппа птиц

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В субботу и воскресенье, 15 и 16 апреля, Калининградский зоопарк будет закрыт для посетителей. В учреждении собираются провести профилактические мероприятия в связи с обнаружением в Калининграде высокопатогенного гриппа птиц.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что горожане и гости, которые заранее приобрели электронные входные билеты на эти даты, могут вернуть деньги, воспользовавшись кнопкой «Возврат билета».

Ранее сообщалось, что в Калининграде в исправительной колонии на проспекте Победы выявили очаг птичьего гриппа.