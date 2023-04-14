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НовостиОбщество14 апреля 2023 20:08

В Черняховском округе отопительный сезон хотят завершить 18 апреля

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Черняховском муниципальном округе отопительный сезон решено завершить 18 апреля. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Виктор Вобликов.

По его словам, отопительный период завершается в связи с наступлением устойчивых положительных температур.

Отметим, в Калининграде планируют отключить центральное отопление 16 апреля.

- Мы мониторим погоду, отключение возможно, когда среднесуточная температура в течение 5 дней составляет +8 градусов. У нас пока изменчива погода, - говорили в мэрии города.