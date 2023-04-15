Ушел из жизни калининградский художник-маринист Владимир Михайловский

. Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 15 апреля, ушел из жизни известный калининградский художник Владимир Михайловский. Печальную новость сообщили в Музее мирового океана, с которым живописец дружил много лет.

Не так давно, в честь своего 90-летия, художник передал в дар музею 40 своих картин.

На протяжении всей долгой жизни мастера отличала бесконечная любовь к морю.

Владимир Михайлович родился 7 ноября 1932 г. в Ленинграде. После окончания Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища им. В. Мухиной приехал работать в Калининградскую область.

С 1965-го - член Союза художников СССР, с 1992-го - член Союза художников России, действительный член Петровской академии наук и искусств. Более 10 лет возглавлял художественный совет Калининградской организации Союза художников России.

Морская тема в творчестве стала основной после командировки в Северную Атлантику в 1963 на судах промыслового флота.

Большое интервью с художником здесь.