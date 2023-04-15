Летчики Балтфлота отработали посадку на условно поврежденную полосу

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области летчики-истребители морской авиации отработали посадку самолётов Су-27 на условно поврежденную полосу аэродрома Чкаловск. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

По замыслу тренировки, после выполнения задач в воздухе при заходе на посадку пилот получал от руководителя полётов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлетно-посадочной полосы.

Летчики экстренно принимали решение уходить на второй круг с целью определения характера и степени повреждения взлётной полосы и уже после уточнения обстановки осуществляли посадку самолёта на укороченной дистанции. Так же истребители отработали взлеты с укороченным пробегом.

Всего за смену было выполнено более 20 самолетовылетов.