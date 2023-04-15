В Калининграде рабочий упал с трехметровой высоты

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде следственный комитет проводит проверку по факту травмирования рабочего на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне в больницу доставили 53-летнего рабочего с предприятия по производству мяса на улице Сызранской. У мужчины была диагностирована черепно-мозговая травма и другие повреждения.

По предварительным данным, около 16 часов кладовщик во время разгрузочных работ упал с высоты порядка 3-х метров.

Следователи уже произвели осмотр места происшествия, будут назначены судебно-медицинская и техническая судебная экспертиза, заявили в пресс-службе Следственного комитета.