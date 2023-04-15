В Калининграде получившим инвалидность в ходе СВО выплатят 169 тысяч на покупку кресел-колясок

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области введена новая мера социальной поддержки - разовая выплата жителям региона, получившим инвалидность в результате участия в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Эти граждане имеют право на денежный сертификат, сумма которого составляет не более 169 тысяч рублей. Средства можно использовать только для покупки инвалидных кресел-колясок с электроприводом российского производства», - сообщили в пресс-службе.

Областная выплата доступна тем жителям, которым не предоставлено техническое средство реабилитации за счет федерального бюджета. Срок действия сертификата – 6 месяцев, но его можно единоразово продлить в случае необходимости.