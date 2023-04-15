В Калининграде объявили в розыск пропавшего 11-летнего мальчика

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 11-летнего Кирилла Иванова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, школьник 15 апреля около 12:00 ушел из дома по ул. Левитана и до настоящего момента местонахождение мальчика неизвестно

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150-160 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие, на лице веснушки.

Был одет: серая спортивная кофта с синими рукавами, темно-синие спортивные штаны, черные носки, обувь отсутствовала.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Кирилла, просьба сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району г. Калининграда: 552-402, 552-403 или 02.