Власти Калининградской области расширяют условия предоставления «промышленной ипотеки»

В региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли рассчитывают, что количество заявок на федеральную «промышленную ипотеку» возрастет в связи с недавним расширением условий ее предоставления. Как сообщает пресс-служба правительства, за время действия этого механизма в области им воспользовалось, как минимум, одно предприятие в сфере янтарной отрасли.

- Если первоначально, на стадии запуска «промышленной ипотеки» осенью прошлого года, ее участники получали льготный кредит только на приобретение готовых производственных площадей, то в обновленной редакции средства можно направлять также на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей, – отметила руководитель областного минэкпрома Вероника Лесикова. - Полагаю, это условие привлечет внимание калининградских промышленников к новому механизму кредитования»

Напомним, льготная «промышленная ипотека» заработала в России в сентябре прошлого года. Кредитование предоставляется промышленным предприятиям в объеме до полумиллиарда рублей по ставке не более 5% годовых (3% – для технологических компаний) на срок до семи лет.