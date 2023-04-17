Калининградский зоопарк возобновил работу после дезинфекции против птичьего гриппа

. Фото: Калининградский зоопарк

В понедельник, 17 апреля, Калининградский зоопарк вернулся к обычному режиму работы. Накануне там завершились работы по уборке и дезинфекции – такие меры пришлось принять из-за обнаружения в Калининграде высокопатогенного гриппа птиц в одном из домашних хозяйств.

- Птица у нас не болеет (тьфу-тьфу-тьфу)! Но мы попали в зону активных профилактических мероприятий из-за вспышки птичьего гриппа в 4 км от нас, - пояснили представители зоопарка в своем телеграм-канале.

Зоопарк снова работает с 9.00 до 19.00 (кассы с 9.00 до 18.00, павильоны с 9.00 до 18.45). Закрытыми остаются только павильоны, где содержатся птицы - Дом тропических птиц (крупные попугаи, трубкозуб, броненосец, ленивцы) и Дом птиц (фламинго, пеликаны, лебеди).