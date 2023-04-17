В Калининграде резко вырос спрос на строительство частных домов

В Калининграде только за последний месяц спрос на услуги в сфере строительства вырос на 17% год к году. Значительно увеличилось и число предложений от частных специалистов и строительных фирм – на 23% за тот же период. Таковы данные исследования «Авито», проведенного в марте-апреле.

По данным платформы, большинство заказчиков планируют строительство дома именно на период с весны по осень, и сейчас фиксируется ускорение темпов роста спроса на строительные услуги.

В Калининграде наиболее популярным запросом стало строительство домов и коттеджей под ключ - спрос в этой категории в городе вырос за последний месяц сразу на 26%. Количество предложений от профильных специалистов и бригад увеличилось на 62%.

В число востребованных строительных услуг в Калининграде вошли также кладочные (+86%), кровельные (+18%), фундаментные (+18%) и изыскательные работы (+45%). На 12% вырос спрос на услуги специалистов по отделке домов.

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