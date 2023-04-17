Калининград вошел в топ-10 городов, где варят самый вкусный кофе

Накануне 17 апреля, когда отмечается Международный день кофе, российский сервис бронирования жилья Твил.ру провел в соцсетях опрос. Подписчики рассказали, в каком городе нашей страны пили самый вкусный кофе.

Калининград занял в рейтинге 9-е место, собрав 4% голосов.

- Пейзажи этого города просто требуют смотреть на них с чашечкой кофе в руках - и это желание готовы удовлетворить стильные городские кофейни, - отмечают авторы опроса.

На первом месте оказался Санкт-Петербург- за него проголосовали 37% всех любителей кофе. Вторую строчку занял Сочи, который выбрали 25% кофеманов. На третьем месте - Краснодар (19% голосовавших).